Vidéo – Don d’organes : des refus encore trop nombreux

En Polynésie, le taux de refus de don d’organes est de 60 %, soit près du double par rapport à la métropole. Nous avons encore du mal à en parler ici au fenua, est-ce vrai ?



On a du mal à en parler, on a du mal à comprendre surtout pourquoi il y a un tel taux de refus qu’on n'arrive pas à faire baisser. Certes, l’activité est très récente ça ne fait que quatre ans. En métropole, la transplantation existe depuis plus de 30 ans. Ici, c’est une problématique qui est très récente…



Quels sont les freins aux dons d’organe ?



Les freins sont tout d’abord la peur de transgresser des tabous qui, en fait, n’existent pas. Localement, il n’y pas d’opposition, aussi bien culturelle qui religieuse. Je pense que, comme c’est une problématique très récente, les gens n’ont pas eu encore le temps d’y réfléchir. Cela fait beaucoup partie de l’affect de chacun.



La première transplantation a eu lieu en 2013 sur le territoire. Quels sont les chiffres dont nous disposons aujourd’hui concernant le don d’organes ?



On dit que cela fait cinq ans mais en fait, on a démarré en octobre 2013 donc ça fait plutôt quatre ans… Actuellement, on est à 81 graffes rénales pratiquées sur le territoire. Je ne sais pas si les gens réalisent mais sur les 18 années qui se sont écoulées, on a fait 90 greffes en métropole. Depuis qu’on a créé l’activité ici au fenua, il y a eu quatre fois plus de patients transplantés…



Mais la liste d’attente est encore longue…



La liste d’attente bien sûr, elle est encore longue : 150 patients à peu près. Le corollaire c’est qu’on prend en charge à peu près 38 patients en plus, en dialyse. Sur ces 38 nouveaux patients, il faut essayer d’en greffer le maximum. L’objectif initial était de 15 à 20 greffes par an. Mais, en fait, pour rendre vraiment service à la population, il faudrait faire 25 à 30 greffes par an. Au final, si le taux de refus était moindre, on arriverait largement à cet objectif.