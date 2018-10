Vidéo - Digital Festival Tahiti : la Polynesian tech lancée, Mounir Mahjoubi attendu en 2019

Le Digital Festival Tahiti, plus grand événement de Polynésie consacré au numérique, s'est tenu du 24 au 27 octobre à la CCISM et à la présidence. Cette deuxième édition a attiré plus de 2000 visiteurs.Le Digital Festival, c'était l'occasion de rencontres entre acteurs du numérique du fenua et d'ailleurs au travers d'ateliers, conférences, démonstrations... L'événement permet de susciter l'intérêt des Polynésiens pour les nouvelles technologies qui font aujourd'hui partie de notre quotidien, mais aussi d'inspirer.Kévin Besson, Polynésien à l'origine de LeadBees, la ruche connectée, était de retour au fenua spécialement pour l'occasion. Le jeune homme a intégré en métropole la Station F, grand incubateur de start ups, ces petites entreprises à l'ambition mondiale qui ont pour valeur le numérique.Parmi les intervenants étrangers on retrouvait notamment Olivier Palmieri de Ubisoft Montréal, en Polynésie pour la deuxième fois, mais aussi Charlotte Landry et Quentin Warnant créateurs d'Augmenteo qui développe des animation virtuelles, et Paul Duan. Ce dernier, véritable génie dans son secteur, a développé l'application Bob emploi pour aider à trouver du travail. En Polynésie, il est venu apporter son expertise au Sefi.La première édition du Digital Festival avait été l'occasion d'annoncer le lancement du premier incubateur de start ups polynésiennes : Prism. Depuis, les choses ont évolué. Prism vient de lancer sa 3e promotion.Une deuxième étape a été franchie avec l'édition 2018 du Digital Festival Tahiti : le lancement de la Polynesian tech.