Vidéo - Devenir son propre patron : le portrait de Tiana Valencourt

Rédaction web (Interview Naea Bennett)

Pour elle, deux qualités sont indispensables à la création d'entreprises : "De l'organisation parce qu'on gère notre emploi du temps seul. Et de la rigueur... Souvent mes amis vont à la plage, sortent et moi je suis là, je travaille. Je pense que ce sont les deux plus grandes qualités. Il faut être aussi multi-casquettes."Être son propre patron à des avantages incontestables : "on travaille à notre rythme, on décide du sort de notre entreprise, de comment on va gérer notre journée, notre temps et de comment on va développer notre entreprise."Mais il y a aussi des inconvénients : "ça peut être onéreux, et on doute souvent, on se remet beaucoup en question même si ça, ça peut aussi être un avantage."Pour ceux qui souhaitent se lancer, le rendez-vous est donné les 12 et 13 février à l'assemblée de la Polynésie.