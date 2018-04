Vidéo - Deux jeunes lancent le Tahiti Move Festival, un événement musical

Rédaction web (interview : Oriano Tefau)

Teariki Taata et Wilfred Johnston, deux jeunes entrepreneurs du fenua, organisent le Tahiti Move Festival, un événement musical qu'ils espèrent voir devenir le plus important festival de musique du territoire. "Nous sommes fans des festivals de musique qui se déroulent aux Etats-Unis. On essaie de reproduire les mêmes sensations, les mêmes émotions au travers de cet événement", explique Wilfred. "On essaie de reproduire ça à petite échelle."La première édition aura lieu le 4 mai de 17 à 23 heures à Outumaoro. En première partie de soirée, des artistes locaux seront sur scène : Eto, Iries locals ou encore Fred and Biggie. Puis, ce sera au tour des DJ du fenua de mettre l'ambiance. Au programme : DJ Mackom, DJ Nasty, DJ Seckom, Tommy Driker...Les organisateurs promettent un événement sécurisé avec deux espaces distincts : un destiné aux mineurs et l'autre aux majeurs. Pacific Move, c'est le nom de leur société d'événementiel, prévoit aussi des feux d'artifice pendant la soirée.