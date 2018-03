Vidéo - Désaccord sur les têtes de listes aux territoriales : Rony Tumahai quitte le Tapura

​Rédaction web

À quelques semaines des élections territoriales, le maire de Punaauia Rony Tumahai a claqué la porte du Tapura Huiraatira, selon nos confrères de Tahiti infos. "Le président souhaite vraiment qu'à la fois Rony Tumahai et la commune de Punaauia soient dignement représentés lors de cette élection", assure pourtant le porte-parole du gouvernement Jean-Christophe Bouissou.Un désaccord serait survenu entre le maire de Punaauia et le président du Pays au sujet de la tête de liste sur la 3e section. "Il y a des décisions à prendre sur les têtes de liste puisque nous avons l'obligation de la parité aujourd'hui. Sur les huit sections, il peut y avoir 5 hommes, mais obligatoirement 3 femmes, ou 4 hommes et 4 femmes. En l'occurrence là, il nous faut permettre à des femmes d'être en tête de liste. Mais je sais que le président souhaite que Rony Tumahai, en sa qualité de maire de la commune de Punaauia, figure en excellente position pour cette future élection. C'est vrai qu'en 2013 sur une autre liste, il figurait dans une position où il fallut l'ascenseur pour arriver au niveau de l'assemblée. Ce ne sera pas le cas la prochaine fois", assure Jean-Christophe Bouissou.Le Tapura semble vouloir raisonner le maire de Punaauia : "Nous prenons acte du sentiment qu'il essaie de partager au travers de ce courrier adressé au président. Mais je sais que le président souhaite poursuivre les discussions avec lui et surtout qu'on l'amène à comprendre que ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est le Pays et son avenir".Aucun nom de tête de liste n'a pour l'instant été dévoilé. Le conseil politique du Tapura Huiraatira se déroulera le 15 mars. Les têtes de liste seront dévoilées le 17 mars lors du congrès du parti du président du Pays.