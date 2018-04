Vidéo - Des véhicules autonomes en énergie made in fenua

​Rédaction web

E-bike Polynesia qui propose notamment des vélos électriques, vient de lancer des E-transporteurs, sorte de tuk-tuk fonctionnant avec des panneaux solaires et totalement autonomes en énergie... Une première au fenua.La société reçoit des triporteurs qu'elle transforme entièrement. Un produit made in fenua et respectueux de l'environnement. Le petit véhicule permet de transporter deux passagers, mais aussi des petites marchandises grâce à un coffre situé à l'arrière. Le panneau solaire se trouve sur le toit. Il recharge le E-transporteur, mais peut aussi servir à charger un smartphone...Ce E-transporteur roule à environ 25 km/h et a été testé en centre-ville de Papeete comme le dévoile un teaser posté sur la page Facebook de la société.E-bike Polynesia souhaite proposer des balades aux touristes, mais pas seulement. Elle ambitionne d'envoyer des véhicules dans les îles, d'en transformer certains en roulottes...Plus d'infos à venir dans un prochain article.