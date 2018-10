Vidéo - Des stickers made in fenua sur les réseaux sociaux

Rédaction web

Hélène Rottier a fondé Smart Promo Média qui est à l'origine de Tahiti Stickers, une application qui permet d'ajouter des "stickers" made in fenua aux photos. "On communique de plus en plus que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les conversations connectées, on communique de plus en plus avec des petites images qui viennent remplacer les mots. Tahiti Stickers a créé des petites images qui résonnent avec ce qu'on aime au fenua et qui parlent de Tahiti."L'application est gratuite et disponible sur Android et IOS. "Vous prenez une photo ou vous en choisissez une qui est déjà dans votre galerie. Vous collez le sticker, et vous pouvez partager directement soit par messagerie instantanée, soit sur vos réseaux sociaux, directement depuis l'application."Des stickers personnalisés, à l'image au fenua... un moyen de faire connaître la Polynésie. C'est en voyant des touristes prendre des photos que Hélène a eu l'idée de créer ces petites images. Elle espère ainsi que les utilisateurs posteront des photos avec une touche tahitienne sur les réseaux sociaux.Hélène animera deux ateliers vendredi au Digital Festival : Décodez le nouveau langage connecté et Crée un GIF depuis ton mobile.