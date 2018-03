Vidéo – Des jeux ‘āpi dans les jardins de Paofai

Rédaction web avec Mata Ihorai et Tamara Sentis

Des toboggans, des tunnels, des balançoires et même une tyrolienne… Exit les vieux jeux rongés par le sel de mer et le temps. Au parc Paofai, à Papeete, des nouvelles installations ont fait leur entrée. Elles seront inaugurées avant mardi.Michel Arakino, gérant du parc, se réjouit :« Les jeux étaient désuets. Il fallait les renouveler et les adapter aux différents âges et besoins de la population. »Trois nouvelles aires de jeux pour enfants ont été installées. L’une sera dédiée aux 2-5 ans, une autre pour les 5-10 ans, et une dernière, plus sportive, sera réservée aux 6-12 ans. Toutes intègrent des activités très modernes. Pascal Hacheche, dirigeant de Progrom Ludique, précise :« Pour ces jeux, c’est un peu plus de 10 millions d’investissements répartis sur les trois zones. L’avantage avec ce nouvelles installations est qu’il n’y a plus de bois, ce sont des matériaux en inox et en résine. Ce sera donc plus résistant. »Plus de résistance mais aussi plus de sécurité. Ces installations ont été pensées pour éviter les bobos des bambins. Le concepteur continue :« L’épaisseur de la gomme au sol est différente selon les jeux afin d’éviter les traumatismes crâniens. »Avant l’ouverture au public prévue mardi prochain, les équipes n’ont plus qu’à installer des panneaux de signalétique. Les enfants pourront ensuite de ces nouvelles installations.