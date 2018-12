Vidéo - Des centaines de manifestants à la marche contre l'élevage porcin à Taravao

Le projet d'élevage de près de 2 000 porcs lancé par la Société Civile d'Exploitation Agricole Polycultures de l’homme d’affaires Bruno Wan, continue de susciter la colère des habitants de Tahiti iti. Ils étaient environ 400 à manifester ce samedi matin, pour dénoncer les risques sanitaires et environnementaux de ce projet industriel."Vous vous rendez compte ?! On veut mettre une porcherie dans cet endroit merveilleux qu'est le plateau ! En plus, qui dit porcherie, dit pollution de la terre, des odeurs..." s'indigne Martine Landé, présidente du collectif de riverains opposé à l’élevage de porcs intensif.