Vidéo - Des applications pour les amoureux de la lecture

Des applications made in fenua de ce type n'existent pas encore. Mais il est possible d'acheter des e-book polynésiens sur le site de Tahiti bookstore.Et, depuis 1 an, la Maison de la culture propose des liseuses et des abonnements à une plateforme qui permet de consulter des magazines et ligne et des lectures pour enfants. La Maison de la culture fait d'ailleurs savoir qu'elle bénéficie désormais de la fibre. De quoi lire en ligne en toute sérénité.