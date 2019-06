CULTURE

Vidéo - Dernières répétitions avant la Tahiti Fashion Week

Lundi 10 Juin 2019 à 15:17

MODE - La Tahiti Fashion Week se tiendra les 12 et 13 juin dans les jardins de l’assemblée et le 14 au Tahiti Ia Ora Beach Resort. 14 jeunes filles ont été sélectionnées pour mettre en valeur les tenues des créateurs et stylistes. Cela fait un mois que ces mannequins en herbe s’entrainent.







Pour Mareva David, coiffeuse et coach, il est important que les filles puissent refléter avant tout le naturel polynésien tout en mettant en avant la tenue qu’elles porteront. "Il faut leur apprendre à se présenter sur un podium, à marcher longtemps sur de très haut talons qu'elles n'ont pas l'habitude de porter et surtout comment se présenter."



S’il y a un mois les jeunes femmes ne savaient pas défiler aujourd’hui c’est devenu un jeu d’enfant. "Au début c'est dur, il faut s'habituer à marcher avec les talons, çela fait mal, mais maintenant au bout d'un mois, cela va mieux." confie l'une d'entre elles.



La Tahiti Fashion Week aura lieu les 12, 13 dans les jardins de l’assemblée et le 14 juin au Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia.

