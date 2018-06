Vidéo - Dernière ligne droite pour les candidates à Miss Tahiti

Rédaction web (Interviews : Solène Barlot)

Danses, défilés, et... passage en maillot. Les 10 candidates ont répété devant les organisateurs et les journalistes lundi soir à l'hôtel Intercontinental. Dans la matinée, elles passaient le grand oral. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite : la nouvelle représentante du fenua sera désignée vendredi à la mairie de Papeete.Tous les soirs de la semaine jusqu'à vendredi, elles répètent, peaufinent les derniers détails. "Cette année on a une sélection de candidates qui s'étaient déjà préparées à l'avance. C'est beaucoup plus facile pour nous", explique Vaiana Tuihani, en charge de l'organisation et de la coordination de l'événement .Cette année, le thème de l'élection est le mana. "On a intégré des chorégraphies locales, du Ori Tahiti. Par rapport aux années précédentes, elles ont beaucoup plus de gestes à apprendre (...) C'est un thème qui n'a pas été facile à appréhender, mais on s'est entourés de personnes de la culture qui s'y connaissent. On espère du coup être à la hauteur des exigences de la population."Du côté des candidates, l'ambiance est plutôt détendue : "Pour moi, je suis prête pour le grand jour. Avec les filles on a vraiment hâte de partager avec le public tous nos efforts de 3 mois (...) Je trouve que cette année on ne ressent pas la concurrence. La cohésion de groupe s'est faite directement. On ne fait pas que répéter, de temps en temps on sort entre filles", explique Teareva Winkelstroeter.Vaimalama Chavez, une des favorites sur les réseaux sociaux, ne se sent pas encore vraiment prête pour vendredi. Pour elle, "toutes les répétitions sont indispensables." Ce qu'elle redoute le plus, ce n'est pas la soirée d'élection, mais de devoir quitter ses amies : "On appréhende de ne plus pouvoir se voir. On s'entend vraiment bien."À quelques jours de l'élection, c'est la fatigue qui semble dominer, plus que le stress : "Je pense que nous sommes toutes plus fatiguées que stressées."Qui sera la nouvelle Miss Tahiti ? Réponse le 22 juin. En attendant, vous pouvez participer à notre sondage sur le site de TNTV