Vidéo - Dengue 2 : des pulvérisations contre les moustiques à Raiatea

Rédaction web avec Jessica Doucet Tuahu

La campagne de pulvérisation contre les moustiques a démarré ce mercredi matin à Raiatea. Elle concerne uniquement les hauteurs de Tahina à Uturoa. Car c’est là qu’un cas de dengue de type 2 a été détecté le 3 juin dernier.Les agents de la santé publique de Raiatea ont sillonné le quartier dès 6h30. Une autre pulvérisation est prévue samedi dans la même zone. Les autorités appellent à la vigilance de la population et surtout à démoustiquer autour des fare. Le dernier cas de dengue de type 2 a été diagnostiqué en 2000. "Les jours précédents on a prévenu la population grâce à un travail commun avec la commune et aussi, on prévient les apiculteurs", explique Manutea Leroi, agent de la santé publique. Il rappelle qu'il est important d'éliminer les gîtes et qu'en cas de symptômes, il faut rapidement aller consulter.