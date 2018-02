Vidéo - Défi : à la rencontre d'une famille Zéro déchet

Rédaction web (Interviews Thomas Chabrol)

Le défi Zéro déchet débuté en novembre dernier prendra fin en mars. L’objectif est de promouvoir des modes de consommation responsables, à travers l’exemple d’un nombre restreint de familles, accompagnées et suivies dans leur transition vers un mode de vie produisant le moins de déchets possible.22 familles se sont lancées dans l'aventure. Et certains ont réussi à réduire leurs déchets de moitié.Shayron, institutrice, Tevai et leurs deux filles visent même l'autosuffisance. "Au quotidien, j'ai changé ma façon de trier mes déchets d'abord (...) On a pris la décision de se mettre au solaire (...) On essaie d'être indépendants. On essaie d'avoir notre compost, notre engrais naturel (...) comme ça on a nos légumes à la maison", explique Tevai."Au départ, j'ai voulu entrer dans la démarche pour sensibiliser mon chéri et nos deux filles par la suite. J'étais déjà un peu dans cette démarche depuis mon adolescence, et maintenant qu'on a notre chez nous, j'ai voulu le mettre dans cette démarche", raconte sa femme Shayron.Le changement commence par de petits gestes. Pour leurs achats, la famille privilégie les emballages réutilisables ou recyclables. "C'est pas compliqué, il faut juste s'y mettre", assure Tevai.Grâce au défi, la famille a suivi des ateliers, notamment pour réaliser ses propres produits ménagers. L'occasion de partager, d'échanger des astuces avec d'autres participants.Chaque année en moyenne, on produit en Polynésie française autour de 365 kilos de déchets ménagers par an.Réduire de façon significative cette production et notamment la part des déchets non recyclés, non réutilisés, est un enjeu majeur entermes de cadre de vie, de pouvoir d’achat des ménages et de développement durable des villes.