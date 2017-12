Vidéo - Défi Zéro déchet : les participants apprennent à faire du compost

Rédaction web avec Tamara Sentis

La matinée a débuté par un cours théorique. La quinzaine de participants a appris comment fonctionne le processus de décomposition, autrement dit, comment nos épluchures et feuilles mortes peuvent devenir le meilleur des engrais."Ce qu'on essaie de voir ce matin c'est l'équilibre à trouver dans chaque méthode de compostage pour que ça fonctionne bien. L'équilibre des matériaux. L'idée essentielle c'est d'alterner des matériaux frais, verts, et des matériaux secs. Et puis l'équilibre c'est aussi l'humidité et dans la taille de ce qu'on met dans son compost. Ces principes s'appliquent à toutes les méthodes de compostage", explique Philippe Darius formateur passionné de jardinage.Les familles se sont engagées à réduire leurs déchets. Grâce à ces techniques de compostage, elles vont pouvoir recycler elles-mêmes une partie de leur poubelle noire. Rarahu Thomas, participante au défi voulait réduire ses "déchets au quotidien. On a pas mal de déchets organiques : épluchures de légumes... Le compost est l'alternative : pour ne pas les mettre à la poubelle, on les met dans le compost"Helène Biolet, quant à elle, rêvait "d'avoir un joli jardin. Mais avoir la main verte ce n’est pas évident. Il faut avoir les bases. On est ici pour apprendre à faire de la bonne terre et je pense que la bonne terre fera des bons légumes."La semaine prochaine, les participants au défi zéro déchet se retrouveront pour apprendre à fabriquer des décorations de noël compostables.