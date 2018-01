Vidéo : Découvrez l'histoire de nos musiciens tahitiens partis à la conquête de l'Amérique il y a 100 ans

Les morceaux ont été adaptés aux technologies et instruments modernes : "On a ajouté un peu de flûte et de percussions, quelques arrangements, mais on a tout fait pour ne pas changer les réelles couleurs de la musique. On essaie de s'approcher le plus possible de ce que cela a pu être. On a vraiment voulu montrer le meilleur d'une époque", conclût Félix Vilchez.



Retrouvez l'histoire de ces "pionniers oubliés de la musique" vendredi 19 janvier à partir de 19h30 au Petit théâtre de la Maison de la Culture. Il s'agira de la 3ème représentation de ce spectacle riche en anecdotes et gorgé de bonne humeur.

Laure Philiber