Vidéo - Décès de Ronald Terorotua : retour sur le parcours du fondateur de O Oe to oe rima

Rédaction web avec Laure Philiber

D’abord cheminot à la SNCF, en métropole, il travaille pour Eau Royale à son retour en Polynésie. Très vite, il intègre le syndicat de salariés A tia I Mua avec son ami de toujours, Hiro Tefaarere avec qui il participe activement aux émeutes de 1995… L’année suivante, il fonde son propre mouvement : O Oe to oe rima : « Toi et tes mains », qui deviendra la 4ème force syndicale chez les salariés. Il en sera le président jusqu’en 2011, puis président d’honneur…"En 2011 il m'a nommé. Ce n'est pas moi qui voulait (...) Ce n'était pas évident", se souvient Atonia Teriinohorai.En 2004, Ronald Terorotua se lance en politique avec les indépendantistes. Il siégera 4 ans à l’assemblée de la Polynésie française. La politique où il s’essaie à nouveau lors des dernières territoriales, en 2013. Il avait d’abord soutenu l’homme d’affaires Franck Falletta et sa formation Te ara Tia lors avant de finalement annoncer son soutien inattendu à Gaston Flosse…Les principales batailles syndicales de Ronald Terorotua : une grève de 6 mois à la brasserie. L’importante mobilisation lors de la fermeture du Hilton à Faa’a. Ancien président du conseil d’administration de la CPS, et représentant au Conseil économique social et culturel, il a fait entendre sa voix contre la réforme de la PSG proposée par le gouvernement Fritch, jusqu’au début de cette année."Quand on a fait la marche, la dernière, celle où on a soi-disant cassé la porte, il était à l'hôpital et nous a appelés pour nous remercier de ce qu'on avait fait nous, avec l'Intersyndicale. Il s'est battu indirectement un moment. Il était sur le piquet de grève. Il était toujours là et pour nous il sera toujours là même s'il est parti. C'est un pilier pour nous, c'est notre force".Une veillée aura lieu ce samedi soir à la maison paroissiale de Hitimahana, à Mahina. Le corps de Ronald Terorotua rejoindra Moorea, sa terre d’origine dimanche matin. Il y sera inhumé lundi, et reposera près de son fils.