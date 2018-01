Vidéo - "Dans les yeux d’un chef" pour découvrir les coulisses des cuisines

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Au milieu des tables du restaurant Le Velvet se trouve un écran géant. Ce vendredi soir, le spectacle ne se passe pas seulement dans l’assiette. Tout au long du repas, les clients vont pouvoir découvrir le secret de la confection de leurs plats, "Dans les yeux d'un chef".L’idée : retransmettre en direct tout ce qui se passe en cuisine et présenter les différents métiers.Jimmy Petit, responsable de Millésime, en charge de l’événement, explique :« Tout le déroulé en cuisine, de la sauce, de la cuisson, du dressage de l’assiette et ensuite au service de la table est retransmis sur l’écran géant. L’objectif est de montrer avant d’avoir un repas, une assiette et comprendre tout ce qui se passe en amont. »Le travail du chef et de ses commis en cuisine est colossal. Il reste parfois sous-estimé par les clients du restaurant. Ces derniers ne sont pas restés sur leur faim."Dans les yeux d’un chef" pourrait avoir lieu à nouveau dans les mois qui viennent.