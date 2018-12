Vidéo - Dans les coulisses des feux d'artifice de Papeete

Les bombes arrivent par centaines dans un camion rempli de kilos de poudre explosive. Le spectacle compte plus de 450 bombes de différente intensité. "Une bombe de 250 millimètres, à son ouverture, elle couvre en superficie un terrain de football" précise Jack Gueritaine, artificier.



Les équipes vérifient le matériel, et le revérifient encore. Rien ne doit être laissé au hasard : "Tous nos produits sont millimétrés par rapport à l'installation. On veut maîtriser de bout en bout le feu d'artifice pour être sûr du résultat" nous dit Bastien Ponceblanc. La mise en place, minutieuse, se poursuit jusqu’à la tombée de la nuit.



Une heure avant le tir, tout est fin prêt : les bombes ont été recouvertes d’aluminium et de plastique, et les câbles ont été enfouis sous des mottes de sable pour limiter les risques d’incendie.