Vidéo - Dans les coulisses de la confection des bûches de Noël

Dans les cuisines des pâtisseries de Papeete, tout le monde s’affaire à la tâche. Dernière meringue, dernier bonnet de père Noël avant de placer les desserts dans les boîtes et de les remettre aux clients. Les commandes ont été nombreuses cette année. La bûche a toujours sa place sur la table de Noël.



Chocolat et fruits rouges restent des saveurs incontournables pour séduire. Les chefs pâtissiers ont redoublé d’imagination tout en conservant les traditions pour satisfaire leurs clients.



Margaux Bouché, de la Margoulette gourmande, détaille la création la plus vendue :



« Le diamant rose, une de nos bûches, a eu un succès fou. C’est une bûche avec à la base un sablé breton, un coulis de framboise et une crème suprême à la vanille… Sur le dessus, j’ajoute une meringue italienne à la framboise… Ensuite, j’ai voulu faire quelque chose de moins traditionnel : la café noix avec les noix. »