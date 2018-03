Vidéo - Cyclone Gita en Nouvelle-Calédonie : l'île des Pins va passer en alerte 2

Rédaction web

Après Tonga et Fidji, le cyclone Gita est en Nouvelle-Calédonie. L'île des Pins devrait passer en alerte 2 dans quelques heures. Toute circulation sera alors interdite.Le reste du Caillou est en pré-alerte. Selon météo France, GITA se déplace vers l'Ouest Sud-Ouest à 18 km/h. Il génère près de son centre des vents estimés à 150 km/h, rafales à 200 km/h. La houle d'est sud-est dépasse déjà 3m sur Maré, l'Ile des Pins et l'extrême Sud-Est.Les vents les plus forts sont attendus ce jeudi soir heure de Polynésie avec des rafales de secteur ouest proches de 120 à 130 km/h sur l'île des Pins, jusqu'à 100 km/h sur Maré, et 110 km/h sur l'extrême Sud et jusque sur la région de Nouméa, où les marinas seront particulièrement exposées. De violentes rafales supérieures à 100 km/h sont aussi possibles dans les vallées du sud de la côte Est.L'amélioration est prévue vendredi avec l'éloignement de Gita.