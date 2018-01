Vidéo - Crue de la Seine : du wakeboard dans les rues

Rédaction web

En Polynésie quand on est inondé, on sort les paddle ou les va'a, aux Etats-Unis les jet sky, et à Paris... les wakeboard. Routes barrées, stations de RER fermées... Avec les fortes pluies, la Seine a monté, envahissant les rues de Paris. Pour le plus grand plaisir de certaines riders."Je suis fan de wakeboard et avec toute la famille, on est tout le temps au téléski nautique de Cergy dans le Val-d’Oise. Alors quand a vu qu’on avait de l’eau au pied de chez nous, on s’est lancés... ", a raconté Nicolas Redier habitant du boulevard de Bellerive, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), , au Parisien . Il a profité de l'eau et d'une rue barrée pour s'amuser un peu."J’ai de l’eau dans la cave alors en attendant que les pompes remarchent pour l’évacuer, pourquoi ne pas faire du wakeboard. Autant transformer une nuisance en terrain de jeu !"