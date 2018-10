Vidéo - Crash Air Moorea : "On pourra savoir si on peut tourner la page quand le procès sera fini"

Ce lundi 8 octobre démarre pour une durée de trois semaines au tribunal correctionnel de Papeete le procès d'Air Moorea : "C'est probablement le plus gros procès qui ne s'est jamais tenu en Polynésie", a déclaré Nikolaz Fourreau, président de l'association 9/8/7, invité sur le plateau de TNTV dimanche soir. Les causes de l'accident du crash d'Air Moorea quiavait coûté la vie à 20 personnes le 9 août 2007 seront au centre du débat."On pourra savoir si on peut tourner la page quand le procès sera fini, mais j'en doute. Les accidents collectifs ont un caractère très particulier car il y a un responsable attaché à la mort de l'être proche. (...) L'aviation polynésienne a besoin d'écarter des gens qui ne sont pas aptes à gérer des postes dans une compagnie aérienne" ajoute Nikolaz Fourreau, qui a la veille du procès, avouait que toutes les familles étaient "extrêmement choquées" : "Tout le monde est très affaibli, et nerveusement tendu".