Vidéo - Coupe du monde Fifa 2018 : l’Angleterre réussit son entrée

Bertrand Parent

Qu’il est difficile pour les grosses écuries de débuter cette Coupe du monde. À l’image de la France, l’Angleterre a eu du mal à empocher les trois points de la victoire ce lundi matin face à une Tunisie pourtant extrêmement fébrile.Mais, grâce au meilleur buteur de la Premier League, Harry Kane, les Anglais ont finalement réussi leur entrée dans la compétition en battant la Tunisie 2-1 dans le temps additionnel.Très vite les Anglais ont montré une nette supériorité sur leurs adversaires, mais un cruel manque d’efficacité les a empêchés de se mettre très vite à l’abri. Après plusieurs occasions manquées Harry Kane, serial butteur de Tottenham, a trouvé les filets à la 11minute. Mais, suite à une faute de Walker dans sa surface les Tunisiens ont pu revenir au score sur pénalty (Sassi, 35). Une égalisation contre le cours du jeu : les Anglais ont cadré six tirs en première période et aurait pu mener beaucoup plus largement à la pause.La seconde période a montré un autre visage avec des Tunisiens plus solides et des Anglais en manque de réalisme. Mais c’était sans compter le talent de Kane qui était encore au bon endroit, au bon moment sur une déviation de Maguire au second poteau en toute fin de match (2-1, 90e+1).Avec un nouveau sélectionneur (Gareth Southgate) et beaucoup de talent offensif, l’Angleterre pourrait être un challenger intéressant dans cette Coupe du monde.