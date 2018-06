Vidéo - Coupe du monde Fifa 2018 : ​Portugal – Espagne, quel match !

Bertrand Parent

Six buts, des rebondissements, des stars au rendez-vous…. Le premier choc de ce Mondial en Russie a été un formidable spectacle. Au final, Portugais et Espagnols se sont séparés sur un match nul (3-3) et devraient tirer leur épingle du jeu dans ce groupe B où les deux autres équipes (Iran et Maroc) dont avoir du mal à tenir la comparaison.Un choc lancé dès la quatrième minute avec un pénalty de Ronaldo. La star du Real Madrid sera d’ailleurs le héros portugais de ce match avec un triplé qui place le quintuple ballon d’or déjà en position de favori au classement des buteurs de la compétition.En face, les Espagnols sont revenus deux fois au score, grâce à un doublé de Diego Costa qui, enfin, a réussi à marquer dans un grand match. La Roja a même cru faire tomber les champions d’Europe en titre grâce à une frappe extraordinaire de Nacho. Mais à la 88, Christiano Ronaldo a remis les deux équipes à égalité grâce à un superbe coup-franc. Bref du grand spectacle qui annonce une compétition de haut niveau dans les semaines qui viennent.