Vidéo - Coupe de France : L'AS Dragon s'incline 2-0 face au FC Versailles

(Reportage Eric Dupuy)

Malgré le soleil au stade Montbauron à Versailles, la température n’a pas excédé 7°C… Et cela n’a pas aidé les Polynésiens à entrer dans le match. Ils ont été cueillis à froid par les locaux dès la 8e minute.Les 45 premières minutes sont largement à l’avantage des blancs qui doublent la mise peu avant le retour au vestiaire. Pourtant, les supporters polynésiens y croient… Et le coach, Timiona Asen, aussi.Dans le vestiaire à la mi-temps, il encourage ses joueurs et change de tactique : "On ne va pas lâcher. Même si on est menés 2-0. Cette fois j'ai demandé aux garçons d'attaquer avec 3 attaquants. Alors qu'au départ on jouait avec un seul attaquant..."Et cela s’avère presque payant : si les jaunes ne marquent pas, ils n’encaissent pas de but. Et l’entrée de Marama Vahirua a même fait vivre quelques frissons juste avant la fin du match à ces supporters venus de Bourgogne pour l’occasion… "C'est mon ancien club donc je suis venu exprès pour les supporter", confie Maka."Cette équipe de l'AS Dragon est à deux pas de mon quartier à Tahiti. C'est un honneur de les voir malgré le score", explique Axel Vaki, un autre supporter.Le score ne bougera pas. Défaite honorable des visiteurs… "On a relevé le défi. On est venus pour jouer. On a essayé", réagit le capitaine Tamatoa Tetauira."Ça serait bien à l'avenir qu'on passe se palier là pour que le football polynésien soit autre chose que ce qu'il est aujourd'hui", estime Marama Vahirua, président de l'AS Dragon.Salués par l’adversaire, les joueurs de l’AS Dragon ont montré de belles choses et forcément acquis une nouvelle expérience qu’ils ramèneront dès lundi au fenua…