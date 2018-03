Vidéo - Cotisation des élus à la CPS : "Nous avons compris qu'une question d'exemplarité se pose aujourd'hui"

Le gouvernement a émis le souhait ce mercredi que les élus de l'assemblée de la Polynésie cotisent à la Caisse de prévoyance sociale. "Cette question de cotisation des élus à la CPS au régime des salariés est une question redondante depuis plusieurs années. On a même fait une tentative en 2008 qui a été avortée pour des questions de forme sur la présentation du dossier au niveau de l'assemblée, sous la forme d'une délibération qui a été cassée, rappelle le porte parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou. Nous avons décidé ce (mercredi) matin sur proposition du président et avec un vote de l'ensemble des ministres, de demander à ce qu'on adhère aux cotisations sur la retraite du régime des salariés de la CPS. C'est une position que nous prenons au niveau du gouvernement. Il revient à l'assemblée et aux représentants de décider pour eux-même et je pense que cette question sera débattue demain (jeudi, NDLR)."