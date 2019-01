Vidéo - Comment le Pays veut s'attaquer aux dangers de l'alcool

L’alcool est en vente libre de 7 à 20 heures en semaine, et de 7 à 12 heures les dimanches et jours fériés. Mais le Pays veut revoir cette réglementation pour lutter contre les excès. Devant les tavana, Edouard Fritch a suggéré une restriction de la vente réfrigérée en semaine et l’interdiction totale les dimanches et jours fériés. Relever l’âge légal de 18 à 21 ans pour acheter de l’alcool est aussi évoqué.Consultée à son tour, La Fédération générale du commerce (FGC) reste frileuse sur ces propositions. Elle préconise plutôt une mesure généralisée d’interdiction de la vente réfrigérée à l’ensemble des communes, sans restriction d’horaires. "Il faut uniformiser la réglementation. Ce qui problème aujourd'hui, c'est la disparité des arrêtés commune par commune. Une commune interdit, l'autre autorise, l'une vend en réfrigéré, l'autre en non-réfrigéré..." déclare Christophe Dufour, vice-président de la FGC.Cette mesure a pour objectif d’éviter la consommation immédiate aux abords des magasins et sur la voie publique. Mahina applique déjà cette interdiction. Clet Wong, directeur général de Sodispo, spécialiste de vins et spiritueux, y est favorable, mais il faut tenir compte aussi de l’avis des distributeurs : "C'est une bonne chose car cela peut permettre de dissuader les gens de consommer aux abords des magasins, mais je pense que cela va pénaliser les supermarchés puisque forcément, il y aura des ventes en moins. Et tous ceux qui achètent au rayon réfrigéré, ce n'est pas forcément pour consommer en bord de route".