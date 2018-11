Vidéo - Comment le Bataillon du Pacifique a libéré le nord de la France en 1918

Dans un chemin du village de Vesles-et-Caumont, dans le nord de la France, des empreintes de pas retracent celles du Bataillon mixte du Pacifique, il y a tout juste 100 ans. C’est ici, dans la nuit du 24 au 25 octobre 1918, que les soldats polynésiens ont traversé les marées boueux pour attaquer l'ennemi. Leur plus grande prouesse s'est jouée dans un canal glacé de la Souche : "Ils sont passés à dos d'hommes. Il faut imaginer qu'à l'époque les niveaux d'eau étaient beaucoup plus hauts" explique Sébastien Lecuyer, co-organisateur de la visite de ces lieux.



Aujourd’hui, le paysage est bien différent de celui que les poilus polynésiens ont pu trouver sur leur route : "Les conditions étaient plus défavorables qu'aujourd'hui. Là, nous sommes en période de sécheresse, alors qu'à l'époque, certains des fossés que nous voyons actuellement étaient remplis d'eau, et donc durs à traverser pour les soldats".