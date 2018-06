Vidéo - Championnats du monde de va'a vitesse : une organisation millimétrée

Rédaction web

Pour le championnat du monde de va'a vitesse, même la couleur des bouée est réglementée. 300 bouées au total sont à peindre selon des codes couleurs.Un premier test sera organisé ce samedi, lors du va’a Mata'eina contest en présence de la fédération internationale. Le COL aura ensuite 3 semaines pour corriger les manquements potentiels."Les derniers championnats du monde étaient en Australie en 2016 et il y a eu pas mal de soucis sur l'alignement des rameurs sur le plan d'eau. Du coup, ils ont décidé de changer la réglementation et on est les premiers à expérimenter la nouvelle réglementation internationale en 2018, explique Hana Chicou, directrice adjointe du COL. Par rapport à 2016, elle multiplie le nombre de bouées. On se retrouve avec des bouées de marquage tous les 25 mètres pour éviter que les personnes ne se trompent et changent de couloir. Elle prévoit aussi d'avoir des couleurs à respecter selon les couloirs, des couleurs identifiées par pentones. Il y a des normes aussi au niveau des drapeaux, la taille des drapeaux, la superficie, la taille des bouées. Ils sont vraiment en train d'essayer de professionnaliser la chose."Les Championnats du monde de va'a se dérouleront du 19 au 26 juillet. Vous pourrez suivre l'événement en direct TV et web sur Tahiti Nui Télévision.