Vidéo - Championnats du monde de va'a : l'événement est lancé

Ça y est : l'événement est lancé. La cérémonie d'ouverture des Championnats du monde de va'a s'est déroulée dimanche au stade de la Fautaua.Les délégations venues du monde entier sont arrivées. Les entraînements ont démarré ce lundi sur le plan d'eau. la compétition va démarrer Jeudi.Dimanche dans son discours, le président Edouard Fritch a rappelé que le plan d’eau du Taaone, sur lequel se déroulera la compétition du 19 au 26 juillet, a déjà accueilli l’année dernière le 1championnat du monde de va’a-marathon, lequel avait rassemblé 500 rameurs venant de 33 pays.Pour la région Pacifique, la délégation néo-zélandaise sera la plus importante avec 552 rameurs, mais l’Australie, Hawaii, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, les îles Cook, l’île de Pâques, Guam, les Samoa, les Samoa américaines, Tonga, Fidji, Niue et Norfolk seront aussi représentés.Le Canada, la Californie, Panama, le Mexique, le Brésil, le Chili, l’Argentine, le Pérou, le Venezuela, l’Uruguay seront aussi présents aux côtés, pour l’Asie, du Japon et du Hong Kong, et, pour l’Europe, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de l’Allemagne ou encore de l’Autriche.La Polynésie française sera, pour sa part, représentée par 542 rameurs.A partir du 19 juillet, Tahiti Nui Télévision vous fera vivre l'événement en télé et sur le web.