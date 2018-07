Vidéo - Championnats du monde de va'a : du fitness pour les visiteurs de la fanzone

Rédaction web / Evaina Teinaore

Quant aux fans de va’a et aux rameurs, tout un stand est dédié à la personnalisation de rames en carbone et en composite. Une vingtaine de designs différents sont proposés, avec des formes et des tailles de manches selon les besoins de chacun. Selon Jean-Marc Brice, créateur de Riper Va’a, le concept attire les clients du monde entier. "On essaye de répondre aux questions des clients de Panama jusqu’à l’Europe […]. Toutes les 5-10 minutes, on a quelqu’un d’un pays différent". Jean-Marc n’en est pas à ses premiers championnats du monde de va’a. Il suit régulièrement toutes les courses.