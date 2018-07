Vidéo - Championnats du monde de va'a : des fruits locaux pour nos aito

Evaina Teinaore / Rédaction web

Mangues, pamplemousses, bananes ou ananas, les aito tahitiens reçoivent tous les jours de fruits dont la plupart sont gracieusement offerts par les agriculteurs de la Chambre de l'agriculture (CAPL). Le matin et l’après-midi, ils viennent livrer les caissons à la paroisse où loge la délégation tahitienne de va’a. "Ils ont besoin de vitamines, donc ce sont des fruits qu’on nous a imposé de donner à nos rameurs […]. Et c’est que du local, bio, frais" s’enthousiasme Françoise Temataua, membre de la Fédération Tahitienne de Va’a (FTV).La collaboration entre la FTV et la CAPL ne date que de cette année. Rodolphe Apuarii, président de la FTV, explique que cette opération est à double but : inciter les athlètes à consommer local et aider les agriculteurs à se développer.Avec des journées commençant très tôt et terminant très tard, les fruits sont un petit confort en plus pour les athlètes. Pour Françoise, c’est même grâce à cela que Tahiti a remporté autant de médailles !