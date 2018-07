Vidéo - Championnats du monde de va'a : Tahiti et Nouvelle-Zélande, 2 titans

Rédaction web avec Oriano Tefau

Au palmarès de ces championnats du monde, Tahiti reste premier avec 11 titres (étoiles). La Nouvelle-Zélande détient quant à elle deux titres. Mais en 2016, lors la dernière édition à Sunshine Coast en Australie, la marée noire a décroché 30 médailles d’or contre 24 pour Tahiti. Et cette année encore la Nouvelle-Zélande affiche sa volonté de conserver son titre de championne du monde."Notre objectif est de gagner, et nous allons donner le meilleur de nous même pour le réaliser", Inamaru Tere - Athlète Néo-zélandaiseAvec 560 rameurs alignés, la Nouvelle-Zélande reste la délégation la plus nombreuse de cette compétition. "Nous avons des équipes engagées dans toutes les catégories, en Elite et par clubs, allant des cadets jusqu'aux vétérans de plus de 70 ans", explique Lara Collins, chef de la délégation Neo-zélandaise.Dans le camp tahitien, l’échec de 2016 laisse un gout amer. Alors cette année, les aito sont prêt et déterminé à décrocher à nouveau le titre."Si on compare à il y a deux ans : ils sont mieux préparés et plus motivés par ce que c'est chez nous. Il ne faut pas qu'on perde ses 18e championnats du monde chez nous à Tahiti", lance le sélectionneur Philippe Bernardino.Et pour mettre de toutes les chances de son côté, la délégation tahitienne a renforcé le nombre d’athlète dans chaque catégorie. "On a essayé de combler toutes les catégories. C'était notre point faible durant les déplacements qu'on faisaient à l'extérieur parce que ça revenait cher. Ici chez nous on a essayé de mettre en place la catégorie des femmes 60 ans et on a un peu plus de para va'a pour ce Championnat."La Nouvelle-Zélande conservera–t-elle son titre de leader de la discipline ?Tahiti décrochera-t-elle son 12ème titre mondial, qui plus est chez elle, au fenua ?Les autres nations comme l’Australie et Hawaii déjoueront-elles les pronostics ?Premiers éléments de de réponse à partir de 8 heures ce jeudi, en direct sur Tahiti Nui Télévision.