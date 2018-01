Vidéo - Championnats de crosscountry : près de 200 athlètes au rendez-vous

Rédaction web avec Davidson Bennett

Des benjamins au seniors, près de 200 athlètes étaient au parc Vairai de Punaauia, ce samedi pour le championnat de Polynésie de crosscountry.Malgré la chaleur, ils se sont affrontés sur des parcours de 1 kilomètre pour les jeunes et de 2 kilomètres de long pour les seniors.Sophie Bouchonnet, vainqueur de l’open femme, a déclaré :« C’est une nouvelle course. Il faisait très chaud mais le parcours était joli. C’était très sympa. »Le nouveau parcours a marqué les esprits. Pour les coureurs, il s’est avéré très technique et éreintant comme en témoigne Samuel Aragaw, vainqueur en senior chez les hommes :« On n’a pas l’habitude de l’herbe. »Le week-end prochain, les athlètes ont rendez-vous dans la zone industrielle de la Punaruu pour les championnats de Polynésie sur le 10 kilomètre sur route.