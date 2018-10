Vidéo - Ces additifs alimentaires qu’on retrouve partout

Grâce aux colorants par exemple, le jambon a l'air plus rose et plus appétissant. Il se conservera plus longtemps si on y ajoute un peu de nitrite de sodium. Dans une charcuterie de la place, la transparence sur l’usage de ces produits, aujourd’hui très décriés, n’est pas un vain mot. "Il y a une véritable discussion entre l’artisan et le consommateur qui lui dit : mon jambon est marron, mais il sera meilleur pour ta santé parce qu’il n’y a pas de nitrite de sodium, souffle le directeur de production de ladite charcuterie. Mais au niveau industriel, si on essaie de faire un jambon sans nitrite de sodium, le jambon va avoir une couleur grisâtre et, au niveau attrait, ça ne va pas être vendable…"



Seulement voilà, le nitrate de potassium ou E 249 et le nitrite de sodium, aussi appelé E 250, peuvent entraîner asthme, hyperactivité, insomnies, vertiges, baisses de tension, mais pas seulement. Quand le nitrite de sodium est ingéré, il va subir des transformations chimiques à l’intérieur de l’organisme. "Et les composés qui résultent de ces transformations peuvent devenir des nitrosamines, qui sont des substances potentiellement cancérigènes…", confie la diététicienne.