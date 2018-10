Vidéo - Cancer du sein : le témoignage d'Iris, ancienne malade

Rédaction web avec Tamara Sentis

Pendant le traitement, difficile pour Iris de garder le moral. Mais elle ne laisse rien paraître : "Quand on venait me voir à l'hôpital, je faisais comme si de rien n'était. Surtout avec les enfants. mais une fois qu'ils disparaissaient... On clash tout seul. Ce n'est pas une bonne chose. On a le droit de pleurer, de manifester ses émotions avec les membres de sa famille. Je pense que c'est une bonne chose."Petit à petit, Iris apprend à se focaliser sur l'essentiel : "Plusieurs médecins m'ont dit : 50% de ta guérison, c'est toi. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre par ça ? Je me suis dit : "peut-être qu'il faut que tu penses à toi maintenant, aller à l'essentiel et laisser les broutilles hors de sa tête.".Iris a survécu et s'investit aujourd'hui pour accompagner les malades et les soutenir au quotidien.