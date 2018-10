Vidéo - Camille Lacourt "ravi" de revenir en Polynésie

Rédaction web

Camille Lacourt revient en Polynésie en décembre pour la deuxième édition de l'événement Tahiti Swimming Experience. Ce mardi dans une vidéo, la star des bassins a lancé un appel aux Polynésiens. Il a hâte de rencontrer les nageurs du fenua et se dit "ravi" de revenir sur une île qui pour lui est "paradisiaque".La Tahiti Swimming Experience aura lieu du 2 au 8 décembre avec pour thème : la natation en eau libre. Une discipline qui fait peu à peu son apparition dans les événements de la natation du fenua.Logan Fontaine champion du monde et d’Europe junior en eau libre, Aurélie Muller championne du monde, Marc-Antoine Olivier Médaillé olympique, Stéphane Lecat 10 fois champion du monde et Philippe Lucas, entraîneur national en eau libre seront aussi les invités de cet événement.