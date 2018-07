Vidéo - CNAM : la première formation de programmeur informatique a débuté

Rédaction web (Interview : Sophie Guébel / Esther Parau Cordette)

La première formation de programmeur informatique du Centre national des Arts et métiers (CNAM) Polynésie a débuté ce lundi. 12 chercheurs d'emploi dont certains avaient déjà participé au Tahiti Code Camp, ont été sélectionnés par le Sefi. La formation a toutes les chances d'aboutir sur un emploi stable, selon les formateurs.Pour Eugène Sandford formateur et consultant en informatique : "Il y a 10, 20, 30, 50 postes à pourvoir dans les prochaines années. Il y a une véritable filière économique à prendre pour les jeunes qui sortent du bac ou qui ont les compétences en informatique (...) On n'a plus le choix. La révolution numérique a fait son apparition (...) Le numérique devient prépondérant. Il est partout"La formation durera 30 semaines dont 6 en alternance et 10 en immersion totale dans une entreprise du fenua. Les élèves apprendront les bases de la programmation en Java. A la fin de cette formation, qui a valeur de bac +1, ils devront savoir réaliser un logiciel pour mobile ou ordinateur.Eugène attend de ses élèves "de la jugeote, un peu de logique et surtout beaucoup de motivation". De leur côté, les jeunes espèrent compléter leurs acquis ou intégrer de nouvelles compétences dans le but d'exercer un métier d'avenir.