Vidéo - CCISM : Stéphane Chin Loy, seul candidat à sa succession

Les candidats n’ont pas été nombreux à se presser à la CCISM pour devenir le futur président de la chambre. Le dépôt des candidatures est clos depuis ce lundi soir.



Seule celle des entreprises réunies a été glissée dans l’urne. Stéphane Chin Loy, actuel président de la chambre de commerce, d’industries, des services et des métiers (CCISM) devrait la porter. Il devient l’unique candidat à sa succession.



Gilles Yau, président de la Fédération générale du commerce, n’a pas souhaité se présenter. Il explique :



« Nous avons réfléchi et nous n’avons pas envie de déposer une liste. Quand nous avons été élus, nous avons pu réaliser les réformes que nous souhaitions pour une chambre consulaire : créer un pôle entreprise, mettre en place les infrastructures pour qu’il y ait plus de service aux entreprises, mettre en place le volet formation… Ce sont des projets que nous avions à cœur et que nous avons mené jusqu’au bout. »