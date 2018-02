Vidéo - Broken Back : phénomène de la musique folk-électro

Rédaction web avec Sophie Guébel

C’est d’une mauvaise chute qu’il a tiré son nom d’artiste. Broken Back , dos cassé en français, a démarré son aventure musicale il y a quatre ans. Alité pendant près d’un an, Jérôme Fagnet de son vrai nom a pris sa guitare pour déjouer le temps et l’ennui. Il se met à composer des chansons et à les diffuser sur Internet. Très vite, le succès est au rendez-vous. Broken Back raconte :« Les chansons ont commencé à voyager un peu partout. Et voilà, aujourd’hui, je me retrouve de ma chambre à la Polynésie en quelques années… »Deux ans exactement. Ses compositions sont diffusées sur différentes plateformes de musique en ligne. De plus en plus de clics arrivent. Ses chansons ont été écoutées plus de 150 millions de fois.Novembre 2016 : l’aventure musicale se concrétise. Le breton d’origine sort son premier album. Depuis deux ans, l’artiste fait le tour du globe. Entre autobiographie et fiction, les chansons de Broken back reflètent les questions et pensées du jeune homme de 27 ans.« J’ai vraiment utilisé l’écriture pour me soigner, pour me guérir. Ce sont des réflexions que j’avais envie d’avoir pour m’échapper aussi. »Depuis deux ans, l’artiste fait le tour du globe. Il a enchaîné 250 dates de concert à travers l’Europe pour arriver aujourd’hui au fenua.Après une première scène à Moorea, il sera sous les projecteurs de la Casa Mahina ce vendredi. Dernière date de la tournée, Broken Back prévoit un show grandiose avec guitare et ukulele.« C’est tout un symbole cette date : c’est la dernière de la tournée, à Tahiti. »Après la scène, Broken Back retournera en studio. Le jeune artiste prépare un deuxième album…