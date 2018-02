Vidéo : Broken Back fait un carton à la Casa Mahina

Broken Back a enflammé la scène de la Casa Mahina hier soir. L'artiste, au style Folk-électro, accompagné de ses deux musiciens, a joué les plus grands tubes de son premier album tels que Halcyon Bird, The sonner the better ou encore Happiest man on the Earth. Près de 700 personnes sont venues écouter et danser sur les chansons de l'artiste. Le show aura duré deux heures. Le dernier de la tournée pour Broken Back qui achève sa visite à Tahiti après avoir enchainé 250 dates à travers l'Europe depuis la sortie de son premier album, il y a deux ans. Un second album devrait voir le jour en septembre 2018.



Sophie Guébel