Vidéo - Boxe : Victoire d'Albertini, un match mémorable

Rédaction web avec Oriano Tefau



Mais le boxeur normand ne lâche rien. Il fait front à Albertini jusqu’à la fin du combat. Il réussira même à mettre le Tahitien en difficulté au 4round. "J'ai été jusqu'au bout. En Normandie là d'où je viens on avance et on essaie de faire le combat propre jusqu'au bout !"A l’issue des 6 rounds le Tahitien est désigné vainqueur. Selon les juges, il remporte 5 des six reprises. Boquet espère bien prendre sa revanche : "C'est un bon boxeur qui mérite de faire une revanche avec moi parce que j'ai l'expérience. Il a eu le bon coup d'oeil pour placer son crochet du droit et je vais m'en rappeler pour qu'il m'accorde une revanche."Mais avant une éventuelle revanche avec Boquet, Albertini l’a annoncé : il défie son ancien rival, le n°1 néo-zélandais contre qui le Tahitien s’était incliné aux points à Aotearoa.