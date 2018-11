Vidéo – Bon entendeur : "commencer doucement et aller de plus en plus fort"

Rédaction web avec Sam Teinaore

"Exactement ! En fait il y a deux formats, les remixes et les mixtapes, donc des compositions originales ou des remixes de chansons françaises datant des seventies globalement.""Oui, et de manière générale de rendre hommage à la culture francophone en trouvant des personnes charismatiques. Il y a différents moyens de mettre en valeur la France et on trouvait que c’était un moyen intéressant.""C’est d’un commun accord, on discute tous les trois et on arrive à se mettre d’accord sur des personnalités qui nous plaisent à tous les trois, c’est assez rapide en fait.""Qu'on le veuille ou pas, évidemment on est inspirés par l’actualité. Après, il y a des personnes qui sont intemporelles, des Fabrice Luchini, des Depardieu, et qui ne dépendent pas de l’actualité mais oui, pour la Coupe du monde par exemple, on hésitait à essayer d’interviewer un représentant.""C’est une bonne question. Je pense que c’est un mélange de chance et de travail. Il faut innover parce que c’est vrai qu’on a trop tendance à écouter des choses qui existent déjà, une récurrence fatigante, mais ce n’est pas facile d’avoir l’idée qui fait qu’on sort du lot. Mais c’est beaucoup de travail surtout.""Complètement ! On est partis du postulat que ça ne servait à rien de mettre dans les mixtapes des artistes qui passaient déjà à la radio parce que tout le monde les connaissait. Donc c’est aussi un plaisir et une valeur ajoutée d’aller rechercher des sons des artistes peu connus. C’est une vraie volonté de notre part.""Ça s’est fait assez naturellement. On ne l’avait pas prévu. Le projet avançait étape par étape. Mais oui, c’est un marqueur important dans l’histoire du projet.""C’est génial, on l’était et on l’est toujours, hyper excités, hyper contents d’être là et une petite appréhension de voir comment va réagir le public, mais c’est super.""On va retrouver un peu l’esprit des mixtapes, en plus dynamique, et essayer de mettre en avant un éclectisme musical avec différents styles musicaux comme la disco, la funk, la house, et une progression dans le set, commencer doucement et aller de plus en plus fort."