Vidéo - Blue, tourné en Polynésie, en avant-première le 22 mars au Majestic

Rédaction web

L'équipe du film dont l'actrice Cécile de France était en Polynésie en janvier dernier pour présenter Blue . Ce documentaire de Disney Nature est un long-métrage consacré aux océans. Il a été tourné en partie en Polynésie.Sa sortie officielle est prévue pour le 28 février en métropole. Une avant-première se tiendra le 22 mars à Tahiti, au cinéma Majestic. Cette avant-première est organisée par Disney Nature et l'association Te Mana O te Moana. le but : "Mieux connaître pour mieux comprendre et ainsi mieux préserver nos océans et leurs ressources". Cette avant-première est destinée aux scolaires.Blue propose aux spectateurs de plonger au coeur des océans et leru fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile.