Vidéo - Ben l’Oncle Soul en concert pour la première fois à Tahiti

Rédaction web avec Davidson Bennett

Il n’est qu’un soul man, mais c’est déjà ça. Ben l’Oncle Soul est arrivé mardi soir au fenua. Il donnera pour la première fois un concert à Tahiti, vendredi soir, au Pearl Beach Resort, à Arue. Il explique :" Comme c'est la première fois que je viens ici, j'ai fait une sélection des titres de chaque album. L'idée, c'est de me présenter et de raconter l'histoire autour de ces trois albums..."L'artiste prévoit quelques petites surprises au cours de son concert... De sa voix rauque et très soul, il reprendra ses plus grands succès mais aussi ceux de Franck Sinatra. En première partie du chanteur, le groupe Koru montera sur scène.Ben l'Oncle Soul, chanteur et compositeur, leur a donné des conseils pour continuer leur aventure musicale. Le soulman prévoit de sortir un nouvel album avant la fin de l'année.