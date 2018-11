Vidéo - Beach soccer : plus de moyens pour nos Tiki Toa ?

Rédaction web

Deux fois vice-champions du monde, nos Tiki Toa ne vivent pourtant pas du beach soccer. Pour beaucoup, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, nos aito devraient pouvoir bénéficier davantage de moyens.Dernièrement à Dubaï, les Tiki Toa n'ont pas particulièrement brillé. "C’est sûr que lorsque, aujourd’hui, tu tombes contre des équipes comme la Russie et l’Iran qui sont professionnels depuis maintenant plusieurs années, on voit la différence", déclarait sur notre plateau Naea Bennett, le capitaine des Tiki Toa. "Voilà la différence. Eux, c’est leur métier, ils le font toute la journée. Nous ce n’est pas le cas, on a notre travail. On a vu justement le niveau de l’Iran il y a un an à la Coupe du monde, et un an après, on a vu que c’était une équipe complètement différente. On voit qu’ils ne font que ça toute l’année."Les Tiki Toa se préparent à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu l'an prochain au Paraguay. Le président de la Fédération tahitienne de football a confié à nos journalistes que tout serait mis en place pour la préparation de nos aito. Un budget prévisionnel de près de 10 millions de Fcfp est prévu pour préparer la qualification pour l'Océanie. Un budget de l'OFC doit également être voté. Les Tiki Toa peuvent par ailleurs compter sur leurs nombreux sponsors. Enfin, le territoire a créé un statut de sportifs de haut niveau qui correspond environ à 600 000 Fcfp par an soit 50 000 Fcfp par mois pour les Tiki Toa qui ont participé à la Coupe du Monde.À Dubaï, sur les 8 équipes présentes, 6 étaient professionnels c'est-à-dire que leurs joueurs n'ont pas d'autre activité que le beach soccer.Ces dernières années, les Tiki Toa ont pris une place importante dans le coeur des Polynésiens. Ils sont un exemple pour la jeunesse et participent également à la promotion de la Polynésie à l'international.