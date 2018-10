Vidéo - "Be a Hero" : journée mondiale du don d'organes

Les associations Un Don de Vie et Fare Hoe organisent cette année le challenge "Be a Hero" afin de sensibiliser au don d'organes, et "faire connaître sa volonté de donner ou pas ses organes, maintenant". En octobre 2013, la transplantation rénale est devenue possible à Tahiti et offre ainsi une meilleure qualité de vie, une espérance de vie plus longue et un coût moindre pour la société. 85 greffes ont été réalisées depuis 2013. Actuellement, on dénombre 512 patients dialysés en Polynésie et 140 inscrits en attente de greffe.