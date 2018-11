Vidéo - Basket : un nouveau partenariat avec Sacramento

Rédaction web avec Oriano Tefau



La star Damond Edwards, ancien joueur pro américain dans une équipe de Serbie et ancien joueur des Harlem globe-trotters, est en Polynésie. Il est arrivé il y a une semaine pour mener un stage de basket-ball réservé aux jeunes sous le préau de la DGEE à Pirae. Le coach américain a épaté nos graines de champion grâce à son talent et son humour."Damond est un ancien professionnel à la retraite depuis 10 ans, qui a mis en place une académie dans la Californie du nord, explique Temarama Varney, à l’initiative de sa venue. Ce que j’aime chez lui, c’est sa pédagogie, sa façon d’attirer les gamins et de les booster, de permettre à ces gamins de sortir de leur zone de confort et d’aller au bout de ce qu’ils peuvent offrir.""C’est ma passion d’enseigner le basket-ball et j’adore les enfants, confie de son côté Damond Edwards. C’est facile pour moi de parcourir le monde pour enseigner et entraîner ces jeunes gens au basket. Pour moi, le basket amène à de nombreuses opportunités. Ça m’a permis d’aller à l’université, de passer mes diplômes, puis dans ma carrière professionnelle, j’ai gagné pas mal d’argent. Et je veux que ces enfants connaissent tout ça, les opportunités que ce sport peut leur apporter."Temarama Varney, un passionné de basket-ball, a rencontré Damond aux États-Unis. Les deux hommes ont tout de suite tissé des liens. Grâce au réseau de l’Américain, des élèves du fenua partiront à Sacramento pour combiner basket et études. Ce sera donc un deuxième partenariat avec Tahiti et les États-Unis."Mon ami Hiro a déjà mis en place un réseau pour Utah, poursuit Temarama, et là je mets un deuxième réseau en place pour Sacramento. C’est une possibilité de plus pour les jeunes. Mon fils devrait partir au mois d’août prochain avec Damond à Sacramento et on en fera partir d’autres par la suite parce qu’il y a des parents qui sont déjà intéressés, ainsi que leurs gamins."Conquis par la vie polynésienne, Damond, quant à lui, reviendra en février prochain pour un autre stage.