Vidéo - Assises des outre-mer : un projet de télésiège au Belvédère

Dans le cadre des Assises des outre-mer, les citoyens, PME et associations étaient invités à proposer des projets. Le dépôt des candidatures s'est terminé le 28 février. La présélection se fait jusqu'au 30 avril. Un vote aura ensuite lieu tout le mois de mai pour désigner les projets retenus.Pour la Polynésie, 69 projets ont été déposés dont 7 dans la catégorie "mobilité". Dans cette catégorie on retrouve Julien, propriétaire avec sa femme, du restaurant du Belvédère . Ils proposent la mise en place d'un télésiège pour "faciliter la circulation, l'arrivée des gens et faire profiter à un peu tout le monde de la montagne", explique Julien. Un projet destiné aux touristes mais aussi aux locaux.Le télésiège relierait la vallée de Titioro au belvédère de Pirae, porte d’entrée du sentier de l’Aorai. 1.3 km de transport par câble pour grimper sans effort ni voiture vers ce point de vue prisé.Pour convaincre, l’adhésion de la population est nécessaire. Randonneurs, vététistes, ou famille, ils sont nombreux à venir sur le chemin qui mène au Belvédère pour se promener. Ce passionné de randonnée se voit déjà monter sur un télésiège avec son vélo accroché. Mais selon lui, la problématique du foncier freine l’accessibilité aux montagnes. "Il faut régler les histoires de terres (...) C'est le frein principal, peut-être un des seuls freins en Polynésie. On a le potentiel, on a tout ce qu'il faut".Le projet est évalué à 700 millions de Fcfp.